Коттедж или квартира? Разрыв вырос. Считаем деньги за уикенд в Московской области

Аналитики зафиксировали рост бронирований домов на пятерых и более гостей в Московской области. Средняя стоимость загородной аренды приблизилась к 20 тысячам рублей за ночь, пишет REGIONS .

Подмосковье стало лидером по корпоративному и групповому бронированию жилья

Эксперты сервиса «Авито Путешествия» подвели итоги весеннего сезона. Выяснилось, что спрос на посуточную аренду для групп от пяти человек в Московской области заметно вырос. За апрель и май текущего года количество таких бронирований увеличилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Цены на квартиры и загородные дома

Средний чек за городскую квартиру в регионе достигает 5,5 тысячи рублей за сутки. Аренда загородного жилья обходится значительно дороже — почти 19,8 тысячи рублей за ночь. При этом по стране средняя цена посуточной квартиры для пяти и более гостей составляет 7,3 тысячи рублей, а дома — 17 тысяч.

Предпочтения путешественников

Аналитики платформы изучили направления, которые россияне выбирают для поездок большими компаниями в конце весны. Первое место в рейтинге заняла Москва вместе с областью. Столичный регион также оказался на второй строчке по динамике интереса к групповым путешествиям, показав прирост в 11%.

Загородный дом выбирают все чаще

Руководитель по развитию сервисов для арендодателей в «Авито Путешествиях» Рауль Салахов пояснил, что соотечественники для шумных компаний предпочитают снимать именно загородную недвижимость, а не квартиры. По его словам, разрыв в популярности постепенно расширяется. Если в апреле и мае 2025 года дома на пятерых и более гостей бронировали в 2,2 раза чаще квартир, то сейчас этот показатель приблизился к 2,6.

Представитель сервиса добавил, что у такой тенденции есть несколько объяснений. Коттеджи, дачи и таунхаусы обычно обладают большей площадью, поэтому лучше подходят для размещения крупных групп. Кроме того, подобные варианты активно востребованы для поездок на уикенд, а также для проведения дней рождений и других праздников.