Бег лечит нервы. 39% жителей Подмосковья назвали спорт лекарством от стресса

Специалисты «Авито Рекламы» и «Авито Товаров» провели опрос среди 10 тысяч граждан России. Аналитики изучали покупательское поведение при выборе амуниции для бега и велопрогулок. Выяснилось, что 49% респондентов из Москвы и области уже отдают предпочтение активностям на улице. Каждый четвертый опрошенный заявил, что приобретение новой формы служит для него личным мотиватором к старту тренировок, пишет REGIONS .

Главные причины для занятий на свежем воздухе

В Московской области 49% жителей регулярно или время от времени катаются на роликах и велосипедах, а также бегают. Из этой доли 22% тренируются систематически, а оставшиеся 27% делают это эпизодически. Еще 11% участников исследования только присматриваются к хобби и планируют начать. Основными стимулами респонденты назвали три фактора: желание держать тело в тонусе (53%), получение радости от движения (45%) и борьбу со стрессом для ментального равновесия (39%).

Траты на амуницию и популярные покупки

За прошедший год жители столичного региона чаще всего приобретали спортивные костюмы и футболки (41%), а также беговые кроссовки (38%). Каждый четвертый купил ветровку или термобелье, 21% ограничились аксессуарами, 18% потратились на гаджеты, а 14% выбрали велосипед либо детали к нему. При этом 16% респондентов не сделали ни одной покупки за 12 месяцев.

Каждый пятый покупатель из Москвы и области укладывается в бюджет до 5 тысяч рублей в год. Еще 28% тратят от 5 до 10 тысяч, 23% — от 10 до 20 тысяч, а 16% — от 20 до 40 тысяч. Самая обеспеченная аудитория расходует на экипировку в среднем 30 068 рублей. Эта сумма в 2,3 раза превышает общий средний показатель (17 379 рублей).

Как вещи влияют на желание тренироваться

Четверть опрошенных (28%) признались, что новая форма или кроссовки напрямую подталкивают их к выходу на пробежку. Еще 21% закупают амуницию заранее, чтобы лишить себя причин для лени. В сумме 49% участников используют шопинг как психологический рычаг для начала активности. При этом 8% честно сообщили, что вещи приобрели, но до реальных занятий дело так и не дошло.

Реклама и электронные площадки

Интернет-реклама влияет на выбор экипировки у 78% жителей Подмосковья. Чаще всего к оформлению заказа подталкивают объявления на маркетплейсах и досках (36%). Далее следуют телевизионные ролики с долей 24%, а замыкают тройку советы родственников и приятелей (20%).