Губернатор Подмосковья поздравил работников органов власти с Днем местного самоуправления
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил работников органов власти с Днем местного самоуправления, а также поблагодарил их за работу.
«Муниципальная команда — это связующее звено между государством и жителями. Спасибо всем, кто причастен к местному самоуправлению: главам округов, сельским старостам, местным депутатам. От вашей работы зависит, каким будет город или поселок, насколько комфортно в нем жить, растить детей и строить планы на будущее. Спасибо за вашу включенность, ответственность и желание делать территории лучше. Пусть ваши инициативы находят поддержку, а результат работы радует жителей», - отметил губернатор.
Воробьев сообщил, что в Москве с 20 по 22 апреля проходит III Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина — сила России». В нем принимают участие более 7 тыс. человек и почти 350 спикеров со всей страны, в том числе представители Подмосковья.
«Среди предложений от нашего региона: цифровая трансформация управления, проекты в сфере подготовки кадров, в том числе «Мини-квантумы в школах» в Королеве, а также программа «Кадры будущего» из Воскресенска, где выстроена система наставничества и адаптации специалистов», - рассказал губернатор.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником.