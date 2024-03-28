Подмосковные предприятия, передающие оборудование учреждениям СПО, смогут получить инвествычет
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Подмосковные предприятия, которые безвозмездно передают оборудование учреждениям среднего профессионального образования, смогут получить инвестиционный налоговый вычет. Соответствующий закон приняла Московская областная Дума.
Речь идет об учреждениях, которые расположены на территории Подмосковья и готовят слесарей, операторов станков, монтажников, машинистов, токарей, сварщиков, электромонтеров, фрезеровщиков.
Согласно закону, предприятия, которые передают таким учреждениям оборудование для обучения, смогут путем получения инвествычета компенсировать до 100% своих затрат.
Принятие закона позволит создать в учреждениях образования базу, необходимую для обучения студентов. Предприятия получат рабочие кадры с необходимым уровнем подготовки.