Подмосковные предприятия, передающие оборудование учреждениям СПО, смогут получить инвествычет

Речь идет об учреждениях, которые расположены на территории Подмосковья и готовят слесарей, операторов станков, монтажников, машинистов, токарей, сварщиков, электромонтеров, фрезеровщиков.

Согласно закону, предприятия, которые передают таким учреждениям оборудование для обучения, смогут путем получения инвествычета компенсировать до 100% своих затрат.

Принятие закона позволит создать в учреждениях образования базу, необходимую для обучения студентов. Предприятия получат рабочие кадры с необходимым уровнем подготовки.