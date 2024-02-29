Президент РФ предложил разрешить пересдачу одного из ЕГЭ

Российский президент Владимир Путин озвучил предложение о разрешении выпускникам пересдавать один из ЕГЭ. По его словам, выпускникам нужно дать «второй шанс».

Так, предлагается позволить выпускникам пересдать один из экзаменов на свой выбор до окончания приемной кампании в вузы. Это позволит ребятам успеть подать документы на поступление.

Кроме того, президент заявил, что в школах страны необходимо сбалансировать нагрузку — учебная программа и требования на экзаменах не должны различаться. По его словам, подобное несоответствие вынуждает родителей обращаться к репетиторам, что не всем доступно.

Помимо этого, Путин отметил важность решения проблемы третьей смены в школах. В этих целях нужно строить новые учреждения, сказал он. В планах — строительство полутора сотен таких объектов.

В марте в России пройдут президентские выборы. Ранее Центризбирком зарегистрировал четырех кандидатов: Владимира Путина, Леонида Слуцкого, Владислава Даванкова и Николая Харитонова.