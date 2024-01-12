Прием заявок на соципотеку стартует для учителей в Подмосковье

Прием заявок на участие в программе соципотеки стартует для учителей в Подмосковье в понедельник, 15 января. Об этом сообщили в областном Минобразования.

В этом году учителям в регионе вручат 73 сертификата. Прием заявок ведется до 22 февраля. Также поучаствовать могут молодые учителя — для них прием заявок стартует 4 марта.

Программа стартовала в 2016 году. За это время сертификаты на соципотеку в ее рамках получили 575 педагогов Подмосковья.

«Регион оплачивает полную стоимость квартиры, а участник программы платит банку только проценты по кредиту», - напомнила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

Подробная информация об условиях участия в программе для учителей представлена на сайте министерства.