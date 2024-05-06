Продолжается прием заявок на участие в конкурсе «Классная география»

Продолжается прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Классная география», который проводит Русское географическое общество. Его цель — повысить интерес к географии России среди детей и взрослых и престиж профессии географа.

Конкурс проводится в три этапа. В рамках первого учителям предлагается провести открытый урок географии. По его итогам будут определены 50 победителей, которые пройдут в полуфинал.

В рамках второго этапа уроки географии проведут ученики школ для своих родителей и учителей. По его итогам отберут пятерых финалистов.

Третий этап — финал — пройдет в ноябре в Штаб-квартире Русского географического общества в Москве. Ученики лучших школ презентуют жюри разработанные ими уроки, расскажут о своих учителях географии. Финалистов ждут подарки, победителей — денежные призы на оснащение класса географии.

Подать заявку на участие можно до конца мая на сайте проекта. Там же представлена подробная информация об условиях участия.