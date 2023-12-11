Проект подмосковного детского сада рекомендован для строительства по всей России

Минстрой России признал проектное решение нового детского сада в микрорайоне Новая Трехгорка (Одинцовский городской округ) типовым для применения при строительстве похожих детских садов во всей стране.

Как отметили в подмосковном Минстрое, рекомендация нацелена на то, чтобы повысить эффективность расходования бюджетных средств, сократить время при проектировании.

Новое дошкольное учреждение на улице Кутузовская построено в рамках нацпроекта «Демография». В трехэтажном здании на площади около 5,5 тысяч квадратных метров разместились игровые и спальни, кабинеты логопеда и психолога, медицинский блок, пищеблок. Для занятий музыкой и физкультурой выделены два просторных зала. На территории при учреждении предусмотрены игровые, спортивные зоны и теневые навесы.