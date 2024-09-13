Профессор Абанкина дала советы по подготовке к ЕГЭ

Учебный год только начался. Тем не менее предусмотрительные одиннадцатиклассники и их родители уже думают, какие предметы необходимо подтянуть к моменту сдачи ЕГЭ. Профессор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина перечислила возможности, которые имеются у будущих выпускников. Об этом сообщило радио Sputnik.

По ее словам, все зависит от того, насколько сильная школа и ориентирована ли она на достижение высоких академических итогов. В случае сильной школьной программы этого достаточно для подготовки к ЕГЭ.

Эксперт добавила, что в случае отсутствия ориентации школы на академические предметы имеет смысл поработать по основным учебным дисциплинам с репетиторами. Так, на сегодняшний день довольно хорошие программы с хорошими итогами предлагает очень много онлайн-платформ.

По ее мнению занятия оффлайн также могут принести хороший результат, однако имеются нюансы: затраты на дорогу, а также на репетиторство в группах, плата за которое может по ряду причин резко повыситься. Кроме того, существуют факультеты довузовской подготовки к ЕГЭ, где знакомят с университетскими программами.

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