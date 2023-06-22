«Психика полностью надломлена»: в Сети обеспокоились тем, что жертва пенсионера-извращенца может пойти по кривой дорожке

По данным журналистов, 14-летний парень пропал 13 июня в городе Онега Архангельской области. Школьник ушел гулять и не вернулся. Лишь 21 июня его нашли в квартире бывшего профессора кафедры криминалистики. Правоохранители подозревают, что мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. С пострадавшим работают психологи.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Подозреваемый вину не признает. Он был уволен из университета за пропаганду ЛГБТ и педофилии в учебном пособии, которое он написал для будущих полицейских.

«Как можно было такую мразь не привлечь и не отправить за решетку? Мальчишке теперь как жить? Психика полностью надломлена, ведь он теперь может и по неправильному пути пойти»; «Небось, новое исследование проводил. На основе натурного эксперимента»; «Сейчас бы обязать парню пожизненное содержание оплачивать, списывая деньги с тех, кто глаза закрывал на поступки этого извращенца», — написали россияне, комментируя новость.

Ранее пользователи Сети предложили егорьевскому педофилу купить резиновую куклу.