«Сразу кастрировать»: полиция ищет серийного педофила, насиловавшего детей в Подмосковье

«Когда таких будут сразу кастрировать, чтобы другие боялись реализовывать грязные фантазии?»; «Бедные дети. Это травма на всю жизнь»; «Пусть купит куклу резиновую для плотских утех, раз женщинам неинтересен. Зачем насиловать маленьких детей?»; «Надо снести все заброшенные здания, чтобы извращенцам было негде детей караулить. И чтобы подростки там не находились», — комментируют новость россияне.