«Сразу кастрировать»: полиция ищет серийного педофила, насиловавшего детей в Подмосковье
Россияне предложили егорьевскому педофилу купить резиновую куклу
Фото: [Валерий Шарифулин/ТАСС]
В подмосковном Егорьевске разыскивают серийного педофила-насильника, который уже несколько раз нападал на детей, сообщает SHOT.
По данным журналистов, мужчина насиловал несовершеннолетних на территории заброшенного здания Роспотребнадзора. Известно, что пострадали четыре ребенка в возрасте 11-12 лет. Правоохранители предполагают, что жертв у извращенца может быть больше. Полиция разыскивает педофила по описанию его внешности со слов детей.
«Когда таких будут сразу кастрировать, чтобы другие боялись реализовывать грязные фантазии?»; «Бедные дети. Это травма на всю жизнь»; «Пусть купит куклу резиновую для плотских утех, раз женщинам неинтересен. Зачем насиловать маленьких детей?»; «Надо снести все заброшенные здания, чтобы извращенцам было негде детей караулить. И чтобы подростки там не находились», — комментируют новость россияне.
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