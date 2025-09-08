Психолог перечислил необходимые действия, если ребенок отказывается идти в школу

Проблема систематических прогулов школьных занятий часто коренится в ошибках раннего воспитания, считает практикующий психолог Михаил Хорс. В интервью Pravda.Ru эксперт указал , что вседозволенность и отсутствие разумных границ в детском возрасте формируют у ребенка неготовность к школьным требованиям и дисциплине.

По его словам, когда ребенок отказывается посещать уроки, первостепенной задачей родителей становится доверительный диалог и исключение внешних негативных факторов. Необходимо убедиться, что причиной не является буллинг, конфликты с учителями или другие стрессовые ситуации. Однако часто корень проблемы оказывается глубже — речь идет о сформировавшейся установке на избегание ответственности.

Как поясняет психолог, избалованные дети, привыкшие к отсутствию требований в домашней среде, воспринимают школу как пространство принуждения. Возникает протестная реакция в форме лени и отказа от деятельности, где нужно прилагать усилия и подчиняться правилам. Ребенок подсознательно выбирает комфортную домашнюю среду, где его капризы не встречают сопротивления.

По его мнению, последствием такой воспитательной модели становится формирование личности, неспособной к саморегуляции и принятию ответственности. Во взрослой жизни это может выражаться в трудностях с профессиональной адаптацией, сложностями в построении отношений и склонностью к избегающему поведению в сложных ситуациях.

Эксперт резюмировал, что профилактика школьных прогулов начинается не с контроля посещаемости, а с формирования ответственного поведения с раннего детства. Родителям важно находить баланс между любовью и разумными требованиями, постепенно приучая ребенка к последствиям его собственных действий и решений. Это создает психологическую основу для успешной адаптации не только в школьной среде, но и в будущей взрослой жизни.

