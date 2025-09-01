В НИКИ детства рассказали, как помочь первокласснику адаптироваться к школе

В НИКИ детства рассказали, как помочь первокласснику адаптироваться к учебе в школе. Советы психолога Учебного центра учреждения Евгения Лыкова привели в Министерстве здравоохранения Московской области.

По словам специалиста, необходимо обратить внимание на три основные составляющие готовности к школе. Это когнитивная, эмоционально-волевая и социальная готовность.

Под когнитивной готовностью подразумеваются базовые знания, внимание, память. Под эмоционально-волевой — способность управлять эмоциями, следовать инструкциям и завершать задания, а под социальной — умение взаимодействовать с окружающими людьми.

Родители могут помочь ребенку развить умение управлять эмоциями. Для этого можно сыграть в игру «Ты ученик, а я учитель», обсудить эмоции и назвать их.

Чтобы натренировать навыки саморегуляции и усидчивости, можно поиграть в лото, мемо, игру «Угадай кто». Также полезно вводить ежедневные повторяющиеся ритуалы — они дают ребенку ощущение предсказуемости и безопасности.

«Тем не менее, даже если вы все это сделали, ребенок все равно может столкнуться с тревогой и капризами. Это нормальная реакция на стресс. Главное — быть рядом, не обесценивать чувства и сохранять рутину», — подчеркнул психолог.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с 1 сентября учителей и школьников технолицея в Истре.