Путин поздравил с 85-летием ректора МГУ Садовничего
Фото: [Официальный сайт президента РФ]
Президент России Владимир Путин поздравил в Кремле с 85-летним юбилеем ректора Московского государственного университета имени Ломоносова Виктора Садовничего.
Глава государства подписал указ о награждении известного ученого и организатора науки званием Героя Труда России.
«В самые сложные времена Московский государственный университет под Вашим руководством не только выжил, но и развивался, — повторяю, даже в самые сложные времена, — уверенно стоял на ногах. Вы продолжаете заниматься и наукой, и молодыми людьми — им помогаете, организуете работу крупнейшего высшего учебного заведения страны», — сказал Владимир Путин.
Также президент пообещал ректору оказать государственную поддержку в строительстве кампуса университета за Ломоносовским проспектом.
Виктор Садовничий возглавляет МГУ уже более тридцати лет, с марта 1992 года.