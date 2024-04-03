Путин поздравил с 85-летием ректора МГУ Садовничего

«В самые сложные времена Московский государственный университет под Вашим руководством не только выжил, но и развивался, — повторяю, даже в самые сложные времена, — уверенно стоял на ногах. Вы продолжаете заниматься и наукой, и молодыми людьми — им помогаете, организуете работу крупнейшего высшего учебного заведения страны», — сказал Владимир Путин.