Путин предложил привлекать на работу в школы «побольше крутых мужиков»
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Глава государства в четверг, 15 февраля, посетил во время рабочей поездки в Нижний Тагил среднюю общеобразовательную школу №32, в которой когда-то учился советский поэт Булат Окуджава.
В ходе осмотра президентом кабинета ОБЖ директор школы Галина Масликова поведала Путину, что у них преподает «увлеченный педагог». Она отметила, что мужчина после окончания института отслужил в армии и последние 12 лет кряду работает с детьми.
«И координирует работу Юнармии, в общем он такой крутой-крутой», — сказала она.
В ответ на это Путин заявил, что именно таких педагогов и не хватает в российских образовательных учреждениях.
«Надо побольше крутых мужиков в школы, правда?», — заметил в ответ президент.