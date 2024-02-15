Путин предложил привлекать на работу в школы «побольше крутых мужиков»

Глава государства в четверг, 15 февраля, посетил во время рабочей поездки в Нижний Тагил среднюю общеобразовательную школу №32, в которой когда-то учился советский поэт Булат Окуджава.

В ходе осмотра президентом кабинета ОБЖ директор школы Галина Масликова поведала Путину, что у них преподает «увлеченный педагог». Она отметила, что мужчина после окончания института отслужил в армии и последние 12 лет кряду работает с детьми.

«И координирует работу Юнармии, в общем он такой крутой-крутой», — сказала она.

В ответ на это Путин заявил, что именно таких педагогов и не хватает в российских образовательных учреждениях.