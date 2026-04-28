В Госдуме заявили, что за оскорбление учителей должны отвечать родители учеников

Недавний инцидент в Березниках Пермского края, где подросток нецензурно оскорбил учителя, вызвал реакцию на федеральном уровне. Заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев в разговоре с NEWS.ru заявил , что предотвращать подобное должны в первую очередь родители. По его словам, дети копируют модель поведения взрослых, и, если в семье принято пренебрежительно относиться к окружающим, школа вряд ли это исправит.

Депутат напомнил простую, но важную вещь: в России все равны перед законом, и оскорбление любого человека — будь то учитель или случайный прохожий — наказуемо. Поэтому конфликт в Березниках — это не просто педагогический провал, а столкновение двух граждан, где у одной из сторон не хватило воспитания. Именно на семье лежит базовая обязанность объяснить ребенку, что учитель — не мишень для агрессии, а носитель статуса, подкрепленного вековыми традициями и, между прочим, законом «Об образовании», который прямо оговаривает особое положение педагогов.

Толмачев также затронул более широкую тему: травля в школах часто направлена не только против сверстников, но и против учителей. Комитет по молодежной политике как раз разрабатывает документ о противодействии буллингу, цель которого — создать целостную систему профилактики. При этом, по его убеждению, ужесточать наказание не нужно: нынешнего законодательного инструментария достаточно. Проблема не в отсутствии законов, а в их применении и, что еще важнее, в повседневном воспитании, которое начинается дома. Пока родители не увидят в оскорблении педагога не «шалость», а реальное нарушение прав человека и традиции, ситуация вряд ли изменится.

