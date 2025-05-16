РЭО и Московская олимпиада для школьников по экологии поддержат поступающих в вузы

Российский экологический оператор и Московская олимпиада для школьников по экологии, организованная Центром педагогического мастерства, официально оформили соглашение о сотрудничестве. Целью данного союза является поддержка талантливых школьников и популяризация экологического образования. В рамках партнерства РЭО выступает в роли информационного спонсора олимпиады и разрабатывает задания для кейс-чемпионата, который пройдет в августе на камчатском форуме «Экосистема. Заповедный край». Центральной темой кейсов станет управление отходами.

Пресс-служба РЭО подчеркнула, что их задача — не только воспитание экологически ответственного поколения, но и создание для молодежи реальных возможностей для развития. Партнерство с олимпиадой позволит помочь школьникам в построении образовательного пути, ведущего к поступлению в ведущие вузы, готовящие специалистов в области экономики замкнутого цикла. Олимпиада по экологии уже признана МГИМО, РУДН и РЭУ им. Г. В. Плеханова. Расширение списка университетов и создание устойчивой системы поддержки для заинтересованных школьников приоритетные задачи сотрудничества.

Важным аспектом станет продвижение олимпиады в университетах, входящих в консорциум «Экономика замкнутого цикла», инициированный РЭО. Этот консорциум объединяет специализированные вузы, постепенно учитывающие результаты олимпиады, начисляя победителям и призерам дополнительные баллы при поступлении.

Директор ЦПМ, Артем Шишов, отметил, что сотрудничество открывает новые перспективы для учеников и педагогов. Совместно с РЭО станет возможной реализация проектов, которые не только повысят интерес школьников к экологии, но и покажут конкретные пути решения экологических проблем.

Московская олимпиада школьников по экологии — это специализированная олимпиада, включенная в перечень Российского совета олимпиад школьников (РСОШ) и имеющая третий уровень. Успешные участники имеют право на дополнительные баллы при поступлении в российские вузы.