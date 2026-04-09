РУВИКИ и Музей космонавтики будут сотрудничать
Интернет-энциклопедия РУВИКИ и Музей космонавтики объявили о сотрудничестве. Оно направлено на развитие достоверного и доступного знания о космосе и ключевых достижениях отечественной науки.
В рамках соглашения эксперты музея будут заниматься проверкой материалов энциклопедии на тему экспонатов учреждения, истории космонавтики, технологий и научных открытий.
Также в энциклопедии появится тематический блок, посвященный теме космонавтики. В разделе будет представлены проверенные статьи и структурированные подборки. В числе первых материалов — статьи о «Луноходе-1», корабле «Союз», Белке и Стрелке.
«Сотрудничество с Музеем космонавтики позволяет объединить экспертизу специалистов и технологические возможности РУВИКИ, чтобы сделать информацию о космосе точной, понятной и доступной для всех», — отметил гендиректор РУВИКИ Владимир Медейко.
Директор Музея космонавтики Наталья Артюхина рассказала о преимуществах портала для посетителей учреждения.
«Портал станет удобным ресурсом для наших гостей, которые могут познакомиться с музеем самостоятельно или использовать его как текстовый гид по музею и получить подлинные сведения о коллекции и отдельных экспонатах прямо во время посещения», — сказала она.