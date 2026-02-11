Самоспасатель для самых смелых: в Пушкино воспитанники детсада учились побеждать огонь

В дошкольном отделении «Золушка», входящем в состав Образовательного комплекса №3 города Пушкино, прошло необычное занятие, посвященное основам безопасности.

Гостем старшей группы стал представитель Всероссийского добровольного пожарного общества, который в доступной форме объяснил детям, как избежать опасных ситуаций дома. Мероприятие прошло во вторник, 10 февраля.

Вместо скучных нотаций организаторы выбрали интерактивный формат. Воспитанники рассматривали яркие карточки с бытовыми сюжетами, находили скрытые угрозы и сами предлагали правильные решения. Каждый правильный ответ закрепляли коротким познавательным мультфильмом.

Настоящий восторг у малышей вызвала возможность примерить капюшон-самоспасатель — самые смелые с гордостью демонстрировали его сверстникам.

Отдельный блок занятия посвятили пожарному извещателю. Детям наглядно показали, как маленькое устройство способно вовремя разбудить спящих и предотвратить беду.

Педагоги уверены: именно такой формат — через игру, живой диалог и личное участие — позволяет важным правилам не просто отложиться в памяти, а стать настоящими ориентирами в поведении.