Щелково демонстрирует выдающиеся результаты: Андрей Булгаков подвел итоги учебного года

На еженедельном совещании, посвященном текущим вопросам, глава округа Андрей Булгаков сделал обзор результатов прошедшего 2024/2025 учебного года. Щелково показал себя в числе передовых муниципалитетов Московской области в области образования.

По данным Единого государственного экзамена, 30% выпускников получили высокие баллы – это на 8 процентных пунктов выше показателей предыдущего года. Восемнадцать учеников смогли набрать максимальные 100 баллов, причем двое из них продемонстрировали выдающиеся результаты, получив сто баллов по двум предметам. Число обладателей медалей первой и второй степени достигло 173 человек, что на 8 больше, чем в 2024 году.

С 1 сентября в образовательных учреждениях округа начнётся действовать обновленная система питания. В школьное меню включены новые позиции, такие как йогурты, свежие фрукты, разнообразные каши, блинчики, хлопья с молоком и куриный шницель. Благодаря увеличению финансирования, рецептура блюд стала более качественной, а размеры порций – больше.

В текущем году запланировано капитальное обновление трех школ – лицея №14, школ №21 и №24, а также двух детских садов – «Росинка» и «Малыш». Одновременно проводятся текущие ремонтные работы в 91 образовательном учреждении. Общий объем финансирования составляет 178 миллионов рублей, из которых 100 миллионов рублей поступило из областного бюджета. Проводятся работы по модернизации входных групп, игровых зон, учебных классов и актовых залов.

В дополнение к этому, в школах №3 и №16 будут построены современные открытые стадионы. В школах активно внедряются передовые технологии на базе искусственного интеллекта.