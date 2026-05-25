Сертификаты на аренду и вычеты: в Госдуме предложили субсидировать аренду жилья для студентов

Снять квартиру студенту сегодня — это практически подвиг. Платежи зачастую съедают не только всю стипендию, но и приличную часть помощи от родителей, а если учится молодая семья — то и зарплату. В Госдуме наконец заговорили об этом системно. Заместитель председателя комитета по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш в интервью NEWS.ru предложил сразу несколько радикальных мер — от жилищных сертификатов до строительства специальных домов с льготной арендой.

По его словам, арендодатели закладывают в стоимость квартиры свои ипотечные платежи, и в итоге деньги студента просто перетекают в карман инвестора, никак не развивая самого молодого человека. При этом даже в престижных вузах, где обучение стоит почти миллион в год, места в общежитиях — дефицит, а те, что есть, часто не соответствуют нормам. Панеш предлагает минимум три варианта решения. Первый: ввести жилищные сертификаты для студентов-очников из малообеспеченных семей — деньги будут уходить напрямую арендодателю, но только по официальному договору. Второй: обязать сами вузы субсидировать аренду своим учащимся. Третий, самый амбициозный, — запустить пилот по строительству арендных домов для студентов и молодых семей с фиксированной ценой заметно ниже рыночной.

Парламентарий отметил, что, если эти инициативы воплотятся в жизнь, последствия будут серьезными. Студент сможет наконец сосредоточиться на учебе, а не на поиске подработки ради оплаты угла. Вузы, которые сейчас экономят на общежитиях, попадут под административную ответственность — их обяжут обеспечить местами всех иногородних очников. А налоговый вычет за аренду для семей до 30 лет (до 120 тыс. рублей в год), которого сейчас просто не существует, станет реальной поддержкой. Правда, контроль придется выстроить жесткий: вузы и муниципалитеты должны будут следить, чтобы квартиры не сдавались перекупщикам, а доставались действительно нуждающимся.

