Шатурские школьники завоевали награды на международной космической олимпиаде

Ученики шатурского лицея стали призерами XXXIII Международной космической олимпиады, которая в этом году получила федеральный статус. Масштабное событие проводилось с 16 по 24 октября.

Соревнования, посвященные 70-летию Байконура и 60-летию первого выхода человека в открытый космос, собрали 130 участников из России, Беларуси, Таджикистана и Азербайджана. Шатурский лицей представил участников, которые достойно представили округ.

Так, Артем Назаров одержал победу в программе «Физика» и стал призером по «Математике». Олег Опарин завоевал призовое место по математике, а Алексей Кочкин стал призером творческого тура с проектом по исследованию Луны на основе визуальных наблюдений. Достижения открывают для школьников академические перспективы – победители и призеры теперь могут добавить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ и включить сертификаты олимпиады в портфолио индивидуальных достижений при поступлении в вузы.

Подготовкой лицеистов к олимпиадам по физике и творческому конкурсу занималась учитель физики Ольга Митькина, а к математическим турам ребят готовил педагог Алексей Богатков. Успех школьников на олимпиаде такого уровня показал эффективность их точечной работы, которая уже положительно влияет на будущее молодых талантов.