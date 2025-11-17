Шатурский и рошальский лицеи удостоены знака качества образовательных организаций от Рособрнадзора

Лицей города Шатуры и Лицей имени Героя Советского Союза В. В. Гусева города Рошаль были удостоены почетным знаком качества «Высокая культура оценивания».

В пятницу, 14 ноября, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования Анзор Музаев на конференции по оценке качества образования объявил о присвоении знаков качества школам с высокими образовательными результатами и высокой культурой оценивания. Почетные знаки присвоили 970 российским школам, в числе которых 77 учебных заведений находится в Подмосковье. Почетные знаки школы могут разместить на своих сайтах.

В 2025 году Рособрнадзор инициировал запуск масштабного проекта «Знак качества», призванного формировать новый стандарт образовательных достижений. Ключевая задача этой инициативы — публичное признание и поощрение тех учебных заведений, которые не только демонстрируют стабильно высокие академические результаты, но и обеспечивают максимальную объективность всех оценочных процедур.

В рамках проекта учреждены две престижные номинации: «Высокая культура оценивания» и «Высокое качество образования». Присвоение этих отличительных знаков будет осуществляться на ежегодной основе по результатам комплексного анализа данных. Основой для оценки послужат показатели Всероссийских проверочных работ, которые будут анализироваться в строгой корреляции с результатами государственной итоговой аттестации (ЕГЭ и ОГЭ).

