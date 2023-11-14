Шестьдесят школ и детсадов построили в Подмосковье с начала года

Шестьдесят образовательных учреждений построили в Подмосковье с начала текущего года, сообщили в Главгосстройнадзоре региона. Заключение о соответствии проектной документации получили 27 школ на 19 тысяч мест и 33 детсада на 10 тысяч мест.

В ведомстве отметили, что по итогам прошлого года в области было построено шестьдесят два учреждения образования — это 31 школа и столько же детских садов.

Ознакомиться с информацией о строящихся в регионе объектах можно в разделе «Подмосковные стройки» на «Доброделе» или с помощью голосового помощника Алиса.