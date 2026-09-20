Для избирателей Королева в ДиКЦ «Костино» открылась выставка «В тишине»

Все три дня голосования королевцы могут объединить участие в выборах с культурной программой.

В дни голосования посетители избирательных участков в деловом и культурном центре «Костино» могут познакомиться с работами члена Союза Художников России Сергея Черткова. Персональная выставка «В тишине» разместилась в бирюзовом фойе второго этажа ДиКЦ «Костино».

Экспозиция представляет пейзажную живопись, охватывающую все времена года. Зимние сюжеты соседствуют с весенним пробуждением природы, летние мотивы сменяются осенней палитрой. Название выставки отражает созерцательный характер работ автора, приглашающих зрителя к неспешному диалогу с природой. Сергей Чертков — художник с многолетним стажем, чьё членство в Союзе Художников России подтверждает уровень мастерства.

Пейзажное направление остается центральным в его творчестве. Работы автора отличает внимание к световым состояниям и колористическим нюансам различных сезонов. Выставка «В тишине» доступна для посещения в часы работы избирательных участков.

Вход свободный. Посетители могут осмотреть экспозицию до или после голосования, а также в перерывах между визитами на участок.

Сегодня в Королеве проходит третий, заключительный день выборов депутатов в Государственную Думу и Московскую областную Думу. Успейте сделать свой выбор! Приходите на участки всей семьей!