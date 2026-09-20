Украинские формирования избегают прямого столкновения и предпочитают целенаправленно атаковать гражданское население. С таким заявлением в ходе брифинга 20 сентября выступила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

Руководитель ведомства подчеркнула, что противник боится честного боя и ведет настоящую охоту за мирными гражданами. По ее словам, под удары чаще всего попадают женщины и дети.

«Мерзкие, трусливые бандеро-уроды в памперсах, которые боятся воевать по-мужски, по-настоящему, поэтому охотятся за нашими мирными людьми», — сказала она на брифинге.

Памфилова добавила, что все ответственные за эти преступления представители киевского режима неизбежно будут найдены и понесут наказание.

Заявления прозвучали на фоне проходящего трехдневного голосования по выборам депутатов Государственной думы IX созыва, которые завершаются 20 сентября. По последним данным, явка избирателей уже перешагнула отметку в 45%. Предварительные итоги избирательной кампании ЦИК начнет подводить сразу после закрытия всех участков.

В текущем году в выборах впервые участвуют жители новых регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. За места в парламенте борются 10 политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Коммунисты России», «Родина», «Зеленые» и Партия прямой демократии.

Одновременно с федеральной кампанией в стране проходят выборы глав 11 субъектов и депутатов законодательных собраний в 39 регионах. Суммарно по итогам всех уровней голосования будет распределено около 23 тыс. мандатов.