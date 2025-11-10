Школа, ставшая гимназией и легендой Волоколамска, отметила 60-летие

В Волоколамске состоялся торжественный вечер в честь 60-летнего юбилея со дня основания школы №1. На праздник пришли педагоги, ученики и выпускники разных лет, чтобы вспомнить историю родной школы и выразить благодарность своим учителям.

Глава Волоколамского округа Наталья Козлова поздравила коллектив с юбилеем и отметила вклад образовательного учреждения в развитие системы образования округа.

С 1965 года школу, впоследствии ставшую Гимназией №1, окончили 4241 выпускник. Из них 252 человека удостоены золотых медалей, 43 — серебряных. Среди выпускников — учителя, врачи, инженеры, спортсмены и деятели культуры.

Сегодня Гимназия №1 считается одной из ведущих школ Подмосковья. Ее ученики ежегодно становятся призерами региональных и всероссийских олимпиад, а также представляют Волоколамск на научных и творческих конкурсах.