Новый вирус в сырых роллах: врачи предупредили об опасности слепоты и инфекций

Сырые суши и роллы могут привести не только к отравлению, но и к слепоте: новый вирус, связанный с морепродуктами, вызывает тяжелое воспаление глаз и резкий скачок внутриглазного давления, что грозит полной потерей зрения. Об опасности японских блюд интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-эндокринолог Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Татьяна Губина.

Ранее издание Medical Xpress сообщило, что ученые обнаружили новый нодавирус, который долгое время поражал только креветок и рыб, но недавно преодолел межвидовой барьер и начал заражать людей. По данным исследователей, вирус вызывает сильное воспаление и резкое повышение внутриглазного давления, вплоть до необратимой потери зрения. Основной путь заражения — употребление сырых морепродуктов: суши, роллов, сашими, малосольной рыбы и недоготовленных креветок. Специфического лекарства от вируса пока нет, применяют только симптоматическое лечение — капли, стероиды, уколы для снижения давления.

По словам Губиной, даже без учета нового вируса сырые морепродукты всегда были зоной повышенного риска.

«Употребление сырой рыбы и креветок связано с паразитарными и бактериальными инфекциями. Один из самых известных факторов риска — заражение паразитами, такими как широкий лентец или анизакиды. Эти инфекции могут вызывать выраженные воспалительные реакции, нарушать обмен веществ, приводить к дефициту питательных веществ и ослаблению иммунной защиты», — пояснила врач.

Особенно уязвимы, по словам врача, люди с сахарным диабетом и другими хроническими эндокринными заболеваниями: их организм хуже справляется с инфекциями, любое воспаление для них протекает тяжелее.

«Важно понимать, что красивый ролл — это не всегда безопасный продукт. Мы рекомендуем по возможности выбирать термически обработанные варианты: запеченные роллы, горячие блюда из рыбы и морепродуктов, где продукт прошел достаточную тепловую обработку. Высокая температура уничтожает большинство потенциально опасных патогенов», — отметила Губина.

Врач подчеркнула, что полностью отказываться от морепродуктов не нужно, но к сырой рыбе и креветкам стоит относиться максимально осторожно, особенно в уличных точках, доставках с сомнительной репутацией и при наличии хронических заболеваний.

Ранее сообщалось, что кофе лечит нервы и спасает от депрессии.