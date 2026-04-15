ЦСКА пожалуется на судейство в матче с «Сочи»

ЦСКА обратится в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (РФС) по поводу двух эпизодов матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

ЦСКА проиграл на своем поле сочинцам (0:1), которые идут на последнем месте в турнирной таблице. Единственный гол гости забили в начале первого тайма с пенальти, который арбитр Сергей Цыганок назначил после консультации с ВАР. Защитник ЦСКА Жоао Виктор наступил на ногу игроку «Сочи» Вячеславу Литвинову в своей штрафной.

Армейцы обратятся в ЭСК по этому эпизоду, а также по поводу неудаления голкипера «Сочи» Александра Дегтева.

ЦСКА занимает пятое место в РПЛ, на 10 очков отставая от лидирующего «Краснодара». Армейцы крайне неудачно проводят весенний отрезок, проиграв четыре из шести матчей чемпионата.

По данным инсайдера Ивана Карпова, летом ЦСКА будет искать замену главному тренеру Фабио Челестини. Специалиста не хотят увольнять по ходу сезона из-за большой суммы неустойки.