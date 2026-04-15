Путинные отряды Подмосковья: как студенту получить работу с зарплатой до 100 тыс. руб. — подробная инструкция

В Подмосковье стартовала новая инициатива под эгидой местного отделения «Российских студенческих отрядов» (РСО). Проект получил название «В глубине океана». Его цель — сформировать специализированные путинные отряды. Финансовую и организационную поддержку новому начинанию оказало Министерство информации и молодежной политики региона, сообщил REGIONS со ссылкой на ведомство.

По информации издания, слово «путина» происходит от названия массового хода лососевых на нерест, но в более широком смысле так обозначают сезон вылова и переработки красной рыбы.

Как сообщил REGIONS командир подмосковных студотрядов Павел Ковалев, по состоянию на 15 апреля записалось уже более 120 учащихся колледжей и высших учебных заведений области. В период летних каникул молодые люди смогут получить опыт работы не только на родине — в форелевом хозяйстве Чехова, но и далеко за пределами региона: на берегах Сахалина и Камчатки, где расположены крупные рыбоперерабатывающие комбинаты.

«Новый проект отлично вписывается в летние программы занятости для молодежи Подмосковья. Он сочетает в себе теоретическое обучение, практическую работу на производстве и достойный заработок в каникулярное время», — рассказал изданию руководитель студотрядов.

Обучать студентов будут бесплатно по программе «Обработчик рыбы третьего разряда». Курс совмещает теорию и практику. Участники освоят все этапы: от приемки сырья и его разделки до финального контроля качества и упаковки готовой продукции.

Первое теоретическое занятие в школе «В глубине океана» прошло в субботу, 11 апреля. Как уточнил Павел Ковалев, отрабатывать полученные навыки учащиеся будут в цехах предприятия «Олива-Факел», которое находится в Мытищах. К подготовке бойцов студенческих отрядов также привлекли специалистов Дмитровского рыбохозяйственного института (это подразделение Астраханского государственного технического университета).

Фото: [ REGIONS/Эльвира Сафина ]

Условия для желающих присоединиться к путинным отрядам таковы: возраст — от 18 лет, наличие медицинской справки об отсутствии противопоказаний, а также готовность временно переехать в другой регион. Заявки принимаются до конца мая.

«Возраст от 16 лет — для работы на предприятиях Московской области, от 18 лет — для работы на Дальнем Востоке; статус студента вуза или среднего специального учебного заведения Подмосковья; российское гражданство», — указано в статье REGIONS.

Подать заявку можно двумя способами:

на официальном сайте подмосковных РСО;

через личные сообщения в группе «Студотряды Подмосковье» в сети «ВКонтакте».

В заявке, помимо личных данных и контактов, надо указать учебное заведение и написать мотивационное письмо. Выпускники школы сами выберут месяц для рабочей смены — июнь, июль или август. Трудоустройство, как подчеркивают организаторы, будет официальным.

«Все желающие влиться в ряды путинных отрядов должны будут принять участие в тестировании по базовым знаниям, в том числе в сфере безопасности, и пройти собеседование. По итогам этих испытаний лучших зачислят в путинные отряды. Кроме того, выпускники школы получат свидетельства государственного образца по специальности „оператор по переработке рыбы“, — рассказал REGIONS Павел Ковалев.

Павел Ковалев убежден: участие в проекте дает молодежи не просто возможность заработать, а полноценный вход в профессию. Среди плюсов руководитель студотрядов назвал и достойную зарплату.

«Средняя зарплата участников студенческих отрядов, которые будут работать на Дальнем Востоке, может достигать 100 тыс. руб. Студентам, выбравшим предприятия Подмосковья, могут рассчитывать на доход в размере 60-65 тыс. руб.», — подчеркнул Павел Ковалев.

«В глубине океана» — часть федеральной сети путинных отрядов. Основной акцент в их работе сделан на экологичности производственных процессов и развитии импортозамещения в рыбной отрасли. В подмосковных РСО уверены, что у проекта хорошие перспективы.

Ковалев напомнил, что основа для проекта была заложена еще годом ранее, когда на рыбоперерабатывающих заводах стажировались около 70 студентов. Половина из них, по его словам, изъявили желание вернуться туда работать и в этом сезоне.

«Важно, что в Подмосковье молодежные проекты и инициативы получают поддержку на уровне органов власти, работодателей и образовательных учреждений. В таких условиях школа путинных отрядов „В глубине океана“ точно не будет разовым экспериментом, а станет логичным продолжением вектора развития студенческого движения и системной подготовки кадров для реального сектора экономики», — подчеркнул в беседе с корреспондентом REGIONS Павел Ковалев.

