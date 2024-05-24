Школа в ЖК «Пятницкие кварталы» в Красногорске откроется первого сентября

Новая школа на 825 мест, которая строится на территории жилого комплекса «Пятницкие кварталы», примет первых учеников первого сентября текущего года. Об этом сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Учреждение расположено возле деревни Сабурово в Красногорске. Его строят с июля прошлого года в рамках нацпроекта «Образование». Сейчас степень готовности объекта составляет 75%. Работы завершатся в августе 2024-го.

Площадь четырехэтажного здания превышает 15 тысяч квадратных метров. В ней обустроят учебные классы, мастерские, библиотеку, два спортзала, центр инициатив, актовый зал, столовую, блок дополнительного образования.