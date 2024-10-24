Школьникам расскажут о защите доступов и данных с помощью простой электронной подписи

Школьникам страны в рамках проекта «Цифровой ликбез» расскажут о защите доступов и данных с помощью простой электронной подписи. Его реализуют разработчик экосистем для бизнеса «Контур» и АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России.

Главным героем обучающего видеоролика станет толстолобик Миша. По сюжету он оставляет незаблокированный телефон без присмотра в театральной студии, а приятели решают подшутить над ним и заказать за его счет пиццу. Учитель останавливает ребят и объясняет, что такое простая электронная подпись и какие последствия могут возникнуть, если не использовать ее или предоставить к ней доступ злоумышленникам.

Школьники не только узнают о том, как безопасно вести себя в интернете, но и смогут повысить уровень цифровой грамотности в понятном интерактивном формате.

В рамках проекта также подготовлены методические материалы для педагогов.