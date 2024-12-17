Школьники Подмосковья могут принять участие в онлайн-олимпиаде «Безопасный интернет» . Она проходит на образовательной платформе Учи.ру до 23 декабря.

Олимпиада рассчитана на учеников 1-11 классов. Для участия в ней достаточно иметь компьютер или планшет с современным браузером и выходом в Интернет. Участие бесплатное.

Участвуя в олимпиаде, ребята смогут изучить правила поведения в сети через моделирование реальных ситуаций и узнают, как обезопасить себя от мошенников при использовании смартфона и компьютера.

Ребенок может пройти олимпиаду как в школе, так и дома. Необходима регистрация ученика на платформе либо родителем, либо учителем — непосредственно на сайте олимпиады.