Российский венчур замер: аналитик раскрыл, почему стартапы не выдерживают конкуренции с госбумагами

Российский венчурный рынок, который еще недавно подавал надежды на технологический прорыв, переживает глубокий кризис. По итогам первой половины 2026 года его объем рухнул до 29,3 млн долларов — на 62% меньше, чем годом ранее. Количество сделок сократилось на треть, а средний чек инвестиций упал с 600 до 210 тыс. долларов. Эти цифры, озвученные аналитиками Dsight, Б1, Т-банка и инвестиционной компании Kama Flow, говорят о системном «переохлаждении» экономики, которое особенно болезненно бьет по частным инновационным проектам. Причины этого падения лежат не на поверхности, а в глубине экономической модели, которая все больше разворачивается в сторону консерватизма и государственного заказа.

Почему же инвесторы так резко отвернулись от стартапов? Дмитрий Голубовский, аналитик «Золотого Монетного дома» и эксперт по финансовым рынкам, в беседе с Pravda.Ru объясняет: российский венчурный рынок исторически не был крупным, и большинство проектов изначально ориентировались на привлечение средств за рубежом — в Сингапуре, США, Европе. После того как внешние рынки капитала закрылись, внутренний сегмент начал сжиматься. Но главное, что усугубляет ситуацию, — это отсутствие стимулов рисковать. Сегодня инвестору нет смысла вкладываться в неопределенные инновации, когда государственные облигации приносят гарантированные 15% годовых. Зачем рисковать, если можно получить стабильный доход без головной боли? Эта логика делает венчурные вложения неконкурентоспособными.

Каковы последствия такого перекоса? По словам эксперта, инновации в России, если и появляются, то почти исключительно в оборонном секторе, где есть госзаказ и гарантированное финансирование. Военные разработки идут по закрытым каналам, это не классический венчурный рынок, а закрытая система. В гражданской же сфере малым игрокам крайне сложно конкурировать с гигантами. Разработки в области искусственного интеллекта, например, остаются прерогативой крупных корпораций и банковских структур, у которых есть ресурсы для долгосрочных вложений. Стартапы же оказываются на обочине. Регулятор дает сдержанные прогнозы по снижению ставок, а значит, дешевых кредитов для бизнеса в ближайшее время не предвидится. Официальный рост экономики близок к нулю, вся позитивная динамика сосредоточена в госсекторе, а остальные отрасли несут потери.

Итог, который формулирует эксперт, звучит пессимистично: восстановление венчурного рынка в нынешних условиях маловероятно. Для этого нужен либо значительный сдвиг в геополитике, который позволит снизить стоимость денег в стране, либо резкий рывок нефтяных котировок, который обеспечит экономику сверхприбылями и косвенными ресурсами для инноваций. Пока же бизнес вынужден работать в жестких рамках высокой ставки и инфляционных ожиданий. Отдельные регионы еще сохраняют активность благодаря льготным кредитам, но это скорее исключение. Настоящий прорыв гражданских технологий откладывается до лучших времен, а венчурный рынок замирает в ожидании, когда игра снова станет стоить свеч.

Ранее сообщалось, что Александр Галицкий лишился активов на 8 млрд рублей: суд признал запрещенной деятельность его венчурного фонда.