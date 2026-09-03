Платный въезд в Казахстан: слухи и реальная проверка на границе

В СМИ появилась информация, что с 25 августа въезд в Казахстан для россиян стал платным — якобы потребуется электронное разрешение стоимостью до 7600 тенге. Однако в посольстве РФ в Казахстане опровергли эти данные, а корреспондент интернет-издания «Ямал-Медиа» лично проверил ситуацию на границе.

Информация о платном въезде появилась после заявления МИД Сербии, в котором говорилось о тестировании электронного разрешения QazETA с 25 августа 2026 года. Сербские дипломаты упомянули стоимость подачи заявления — около 3900 тенге при оформлении за 72 часа и примерно 7600 тенге при поздней подаче.

Российские СМИ переложили эти данные на граждан РФ, однако в посольстве России в Казахстане заявили, что не получали официальных уведомлений о сборах для россиян. На горячей линии Цифрового правительства Казахстана также не смогли подтвердить нововведение, посоветовав обращаться в поддержку QazETA. В самой службе поддержки пояснили, что с 25 августа электронное разрешение действительно вводится поэтапно для всех иностранцев из безвизовых стран, а после запуска стандартного режима планируется сбор в размере 10 долларов (около 4700 тенге или 900 рублей). При этом чиновники подчеркнули: «Тарифы и условия еще утверждаются». Окончательного решения для стран ЕАЭС, включая Россию, пока нет, хотя возможность распространения ETA на россиян рассматривается.

Чтобы проверить порядок на практике, корреспондент зарегистрировался в QazETA и пересек границу через пункт «Бугристое» в Челябинской области и казахстанский «Кайрак» в Костанайской области. Российская часть пути заняла 15–20 минут из-за реконструкции пункта пропуска. Пограничники с обеих сторон проверили только внутренний паспорт, не спрашивая ни QazETA, ни дополнительных документов, ни оплаты. На информационных стендах объявлений о новой системе не было.

Однако регистрация в приложении доступна лишь владельцам биометрических загранпаспортов — требуется сканирование чипа через NFC и селфи-верификация. С внутренним или обычным загранпаспортом завершить процедуру не получится. При этом взрослые россияне по-прежнему могут въезжать по внутреннему паспорту, а для детей младше 14 лет с 20 января обязателен собственный загранпаспорт. В первом полугодии 2026 года Казахстан зафиксировал около 1,5 млн въездов граждан России, причем 80% пересечений пришлось на автомобильный и железнодорожный транспорт. Таким образом, на данный момент порядок въезда не изменился, но система QazETA уже работает, и за развитием ситуации стоит следить.