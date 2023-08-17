Школьные ярмарки открылись в Подмосковье. В этом году они пройдут в 16 городских округах, сообщили в Минсельхозпроде региона.

«Всего в этом году запланировано проведение 17 тематических школьных ярмарок, где будет организовано порядка тысячи торговых мест», - рассказал зампред областного правительства Георгий Филимонов.

Первыми открылись ярмарки в Шаховской и Воскресенске. Основная часть школьных базаров откроется в ближайшие выходные. Ярмарки будут работать до начала сентября. Их перечень доступен на сайте министерства.

На ярмарках можно будет купить канцелярские товары, школьную и спортивную форму, рюкзаки. В этом году стоимость основного школьного набора будет такой же, как и в прошлом.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал о поддержке многодетных семей накануне учебного года.