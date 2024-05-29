Школу на 1250 мест с фасадами по мотивам игры «Змейка» построят в Ленинском округе

Новую школу на 1250 мест с фасадами по мотивам игры «Змейка» планируется построить в Ленинском округе. Об этом сообщили в Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области.

Учреждение появится на улице Фруктовые сады в деревне Тарычево. Его площадь превысит 16 тысяч квадратных метров. Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2026 году.

Школа будет состоять из 2-4-этажных блоков, соединенных поочередно в единую зигзагообразную форму. Облик здания спроектирован по мотивам известной игры «Змейка».

Помимо учебных классов в школе обустроят атриум с амфитеатром, лаборантские и мастерские, зрительный зал, спортзалы, библиотеку с медиапространством, пищеблок с обеденным залом, медицинский блок. В учреждении будет создана доступная среда.