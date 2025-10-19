Школы могут перейти на 12-летнее обучение с шести лет

В России предложено увеличить срок обучения в школах до 12 лет и начинать учебу с шести лет. С таким предложением выступил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб, сообщает ТАСС .

По словам эксперта, изменения необходимы, поскольку современные школьные программы становятся сложнее, а количество предметов растет. Введение дополнительного года обучения позволит равномернее распределить нагрузку и улучшить качество усвоения материала.

Гриб отметил, что во многих странах мира школьное образование уже рассчитано на 12 лет, а основы цифровых технологий и искусственного интеллекта начинают преподавать с младших классов.

Он также напомнил, что многие родители и сейчас начинают подготовку детей к школе с пяти-шести лет. Инициатива будет обсуждаться в Общественной палате, Российской академии образования и совете при Минпросвещения.

