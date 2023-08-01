«Снимет часть напряжения»: психолог Корендясева предложила протестировать гибкий график обучения в российских вузах

В Тюмени студентам-медикам разрешат учиться по индивидуальному расписанию, сообщает NEFT . Учащихся разделят на «сов» и «жаворонков» и составят для каждой группы «умное» расписание.

Кроме того, в вузе проанализируют суточную активность студентов и выяснят, как новый график повлияет на их состояние. Для этого планируют использовать специальные устройства, которые следят за параметрами сна, настроением и самочувствием.

Психолог Екатерина Корендясева поддержала инициативу. По ее мнению, у гибкого расписания есть много плюсов.

«Инициатива может быть достаточно эффективной. Студенты смогут учиться в удобном для них графике, что снимет с них часть напряжения. Появится больше времени на личные и социальные потребности», — рассказала Корендясева в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, «умное» расписание уже практикуют в иностранных университетах, и такой механизм показал свою эффективность.

«Ряд европейских вузов практикует гибкое расписание. Студенты этих заведений, как правило, сочетают работу и учебу, поэтому сами выбирают плотность учебной программы. В один год обучения они посещают занятия часто, во второй — реже, или наоборот», — пояснила психолог.

Корендясева предложила протестировать новую «умную» систему и в других российских университетах. По ее мнению, система обучения в них сейчас выстроена довольно жестко, поэтому студенты устают и морально истощаются.

«Стоит провести исследования гибкого графика и в других российских вузах. Так мы поймем, как это влияет на результативность и качество образования, а главное — на состояние самих студентов», — добавила эксперт.

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