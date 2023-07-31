Подмосковные школьники и студенты смогут бесплатно изучить языки программирования

У подмосковных школьников с восьмого по одиннадцатый классы и студентов колледжей есть возможность бесплатно выучить языки программирования.

Прием на курсы от известных компаний и вузов, в том числе МГТУ имени Баумана, МФТИ, «Яндекса» и 1С, продлится до конца сентября на портале госуслуг, сообщила пресс-служба министерства государственного управления, ИТ и связи Московской области.

В ведомстве добавили, что курсы пройдут в рамках проекта «Код будущего». Они рассчитаны на разные уровни подготовки. Занятия, состоящие из 144 академических часов и четырех учебных модулей, будут проходить как в онлайн-формате, так и в оффлайне.

Для изучения доступны языки программирования Python, JavaScript, Java, Lua, С++ и другие. После завершения обучения и успешной сдачи экзаменов учащиеся получат сертификат.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев высоко оценил работу молодежных и волонтерских организаций региона.

*Возрастное ограничение 12+