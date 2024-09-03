Сорок школ открылись после капремонта в сентябре в Подмосковье
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
Сорок школ открылись после капремонта в сентябре в Подмосковье. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
В рамках ремонтных работ в школах привели в порядок системы вентиляции и отопления, отремонтировали фасады и кровли, провели внутреннюю отделку.
Также в учреждениях установили новое оборудование и мебель. К примеру, в них появились новые парты, интерактивные доски, игровые пространства.
«Старые добрые традиции школьного и детсадовского воспитания теперь органично сочетаются с инновациями», - отметили в ведомстве.