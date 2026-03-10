Стартовал новый сезон «Цифрового ликбеза»

VK и АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России запускают новый сезон «Цифрового ликбеза» о безопасности в мессенджерах. Школьники познакомятся с темой безопасного общения в мессенджерах.

Для школьников 1 – 11 классов со всей России и стран СНГ пройдет урок по теме «Безопасное общение в мессенджерах». Материалы проекта доступны на официальном сайте: цифровойликбез.рф.

Главными героями урока выступают персонажи подводного города Нижнефорельска – блогер Антон Корюшкин и его одноклассница Белуха Оля. Вместе с ними учащиеся узнают, как настроить безопасный вход в мессенджер с помощью двухфакторной аутентификации, для чего нужен безопасный режим, а также как набор настроек «Семейная защита» помогает родителям обеспечить приватность для своих детей.

Материалы урока предназначены для детей в возрастной категории 6+ и верифицированы ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания».

Для педагогов подготовлен комплект методических материалов, который позволит провести занятие по теме «Безопасное общение в мессенджерах» в классах с любым уровнем технического оснащения – как с использованием компьютеров, так и без них.

К новому сезону «Цифрового ликбеза» в образовательном пространстве Сферум в MAX разработан квест в мини-приложении «Путь в сети», которое помогает развивать навыки информационной безопасности у школьников. Учащиеся могут выбрать героя и проходить задания, основанные на реальных ситуациях. Игровая механика поможет им узнать, к каким последствиям приводит любой поступок в сети.