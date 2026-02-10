Стартует новый «Урок цифры» о рекомендательных алгоритмах

Технологическая платформа Авито запускает новый интерактивный тренажер «Анализ данных: как алгоритмы помогают находить нужное каждому» в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры». Проект «Урок цифры» реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», а также национальной цели «Технологическое лидерство». Организаторами проекта выступают АНО «Цифровая экономика», Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Министерство просвещения Российской Федерации.

Это уже второй образовательный модуль, созданный экспертами Авито для проекта. Если в первом уроке фокус был на технологиях безопасности в интернете и работе специалистов антифрода, то новая глава посвящена продуктам, основанным на данных и машинном обучении. Школьники в игровой форме узнают, как данные превращаются в персонализированные рекомендации, помогая предложениям находить свою аудиторию. Новый «Урок цифры» от Авито знакомит школьников с принципами работы рекомендательных систем, которые лежат в основе современных цифровых платформ, и позволяет им самим поучаствовать в создании алгоритма.

По сюжету ученики вместе с главными героями – Запятыней, Скобцом и братьями Слешами – помогают найти вещам новую жизнь, размещая объявления на платформе Авито. Чтобы понять, как объявления находят своего пользователя, они отправляются в цифровую вселенную платформы, где под руководством Макса проходят весь путь объявления –от данных до решения – и самостоятельно создают работающую модель рекомендательной системы.

Учебные материалы включают видеоролик, методические материалы для учителей и интерактивный тренажер из пяти игр, каждая из которых знакомит с некоторыми ключевыми ИТ-профессиями в команде.

За успешное прохождение «Урока цифры» от Авито ученики получат виртуальные баллы, которые в конце заданий смогут распределить между благотворительными фондами. Все набранные баллы будут конвертированы Авито в реальные средства и направлены в виде пожертвований организациям.

В 10:00 12 февраля 2026 года на сайте проекта пройдет вебинар для педагогов. В 09:30 27 февраля состоится федеральный открытый «Урок цифры» по теме «Анализ данных: как алгоритмы помогают находить нужное каждому». К онлайн-участию приглашаются учащиеся и педагоги общеобразовательных организаций. Подключение к мероприятию доступно по ссылке.