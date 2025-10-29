Студентам-медикам могут разрешить платить за обучение вместо отработки

Заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова выступила с предложением, которое изменит правила для студентов‑медиков, обучающихся по целевым программам за счет государства. В случае принятия поправок те, кто не хочет отрабатывать положенный срок в системе здравоохранения, смогут перейти на платную форму обучения, сообщает ТАСС .

Выступая на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию, Семенова подчеркнула: будущие медики, получающие образование на бюджетные средства, обязаны отработать в отрасли — ведь эти деньги выделяются из налогов граждан. Если же выпускник не намерен работать в системе здравоохранения, он должен будет компенсировать затраты, перейдя на платное обучение.

Замминистра также разъяснила правила отработки для разных категорий выпускников. Так, если специалист после программы специалитета решит сразу работать участковым терапевтом, ему предстоит отработать три года. Но если он продолжит обучение в ординатуре, срок обязательной отработки увеличится еще на три года.

