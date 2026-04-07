Студентов Подмосковья пригласили поучаствовать в проекте «Твой Ход»

Студентов Подмосковья пригласили поучаствовать во всероссийском проекте «Твой Ход» президентской платформы «Россия – страна возможностей». В его рамках в стране стартует Индекс отношения к воспитательной работе.

Рейтинг станет инструментом оценки качества воспитательной деятельности вузов и будет отражать удовлетворенность студентов образовательным процессом, а также вовлеченность учреждений образования в реализацию государственной молодежной политики.

В 2026 году были обновлены методики расчета и минимальные квоты для образовательных организаций: для вузов – от 983 студентов, для филиалов – от 211 студентов. Также расширили число направлений анализа и обновили вопросы, учитывающие динамику студенческой активности.

Индекс проводится с 30 марта по 1 декабря 2026 года в несколько этапов. Так, до конца мая проведут опрос выпускников, до сентября — опрос первокурсников, до октября — опрос студентов основных курсов. Результаты объявят на Всероссийском студенческом форуме «Твой Ход – 2026» в декабре. По итогам анализа будет составлен рейтинг вузов. Лучшие 50 получат экспертные заключения и рекомендации.