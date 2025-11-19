«Суд народов» в Красногорске: школьники изучают Нюрнбергский процесс через архивные фото

Экскурсию для подростков провела заместитель директора Музея антифашистов Маргарита Викторовна Иващенко, подробно разобравшая значение международного трибунала для современного миропорядка. Она объяснила, как именно Нюрнбергский процесс повлиял на ход мировой истории, заложив основы современного международного права и дав юридическую оценку преступлениям нацизма.

Подростки не просто пассивно слушали лекцию, а изучали архивные фотографии, запечатлевшие ключевые моменты суда над нацистскими преступниками, что позволило сделать исторические события более наглядными и эмоционально близкими. После экскурсии участники закрепили полученные знания просмотром тематического документального фильма, создав многомерное восприятие сложной темы.

Особенностью формата стало сочетание академического подхода (эксперт из Музея антифашистов) и современных визуальных технологий, что особенно важно для работы с подростковой аудиторией. Подобные проекты фактически создают альтернативную образовательную среду, где школьники получают знания за пределами стандартной учебной программы.

Для муниципалитета такие встречи становятся эффективным инструментом патриотического воспитания без формального подхода — когда история преподносится не как сухой учебный материал, а как живой процесс с непосредственным влиянием на современные ценности.