Связь кадетства и единства народов: о чем писали эссе лучшие кадеты Подмосковья
Фото: [пресс-служба администрации городского округа Красногорск]
Ученики Лицея № 1 поселка Нахабино Александр Брагинцев и Ахмед Эметов стали финалистами регионального конкурса «Кадет года» и вошли в число лучших кадетов Московской области.
Состязание стартовало в октябре 2025 года и включало четыре этапа. В ходе конкурса ребята рассказывали о своих достижениях, защищали собственные проекты, показывали физическую подготовку и даже исполняли бальные танцы.
Финал прошел в Мемориальном музее космонавтики в Москве — он был приурочен к 65‑летию первого полета человека в космос. Всего в заключительный этап вышли 35 участников. В рамках финала кадеты представили эссе: в работах они размышляли о связи кадетского образования с идеями Года единства народов России и о значении годовщины полета Юрия Гагарина.
Успех Александра и Ахмеда стал результатом их целеустремленности, а также поддержки со стороны родителей и педагогов.