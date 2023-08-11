Свыше 120 абитуриентов поступили в вузы Нижегородской области по квоте для детей участников спецоперации
Фото: [©Владимир Астапкович/РИА Новости]
По отдельной квоте для детей участников спецоперации в вузы Нижегородской области поступили более 120 человек. Об этом сообщает pravda-nn.ru.
Отмечается, что для них выделено 10% бюджетных мест.
Согласно правилам, на нее должны выделяться 10 процентов бюджетных мест.
Добавляется, что имелись некоторые сложности с предоставлением соответствующих документов, подтверждающих право абитуриента поступать по данной квоте.
Подчеркивается, что зачисление по квоте происходило согласно рейтингу.