Свыше 120 абитуриентов поступили в вузы Нижегородской области по квоте для детей участников спецоперации

По отдельной квоте для детей участников спецоперации в вузы Нижегородской области поступили более 120 человек. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Отмечается, что для них выделено 10% бюджетных мест.

Согласно правилам, на нее должны выделяться 10 процентов бюджетных мест.

Добавляется, что имелись некоторые сложности с предоставлением соответствующих документов, подтверждающих право абитуриента поступать по данной квоте.

Подчеркивается, что зачисление по квоте происходило согласно рейтингу.