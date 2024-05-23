Свыше 18 тыс. учеников школ сдают ОГЭ и ЕГЭ в Нижнем Новгороде в этом году

Свыше 18 тыс. школьников сдают ОГЭ и ЕГЭ в Нижнем Новгороде в текущем году. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на главу города Юрия Шалабаева.

Уточняется, что единый государственный экзамен будут сдавать более 5,5 тыс. одиннадцатиклассников. В первый день им предстоит сдавать литературу, географию и химию, а основные предметы — русский язык и математику — станут писать 28 и 31 мая соответственно.

Отмечается, что наиболее востребованным предметом стало обществознание.

Добавляется, что почти 13 тыс. девятиклассников в Нижнем Новгороде будут сдавать ОГЭ.