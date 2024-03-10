Свыше 60% жителей Рязани считают важной отмену ЕГЭ

Более 60% жителей Рязани считают, что ЕГЭ следует отменить. Об этом сообщает 7info со ссылкой на сервис SuperJob.

Уточняется, что опрос проводился в течение полутора прошедших недель.

Отмечается, что свыше двух третей противников такого экзамена составляют люди старше 45 лет, а также около 80% родителей школьников старших классов.

Добавляется, что также более половины учителей выступают против ЕГЭ.

Поясняется, что положительно оценили экзамен только 20% респондентов, из которых почти четверть составили люди моложе 34 лет.